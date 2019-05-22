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فيديو.. تعرف على شروط تعيين مدير صندوق مصر السيادى ومناصب مجلس إدارته

الأربعاء، 22 مايو 2019 07:36 م
فيديو.. تعرف على شروط تعيين مدير صندوق مصر السيادى ومناصب مجلس إدارته مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت- هبة حسام
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حددت الحكومة، عددًا من الشروط التى سيجرى على أساسها اختيار مدير تنفيذى لصندوق مصر السيادى، أهمها: أن يكون لديه خبرة عملية فى الاستثمار وإدارة الاستثمارات ومتفرغا لإدارته، على أن يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

وطبقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط، يتشكل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلب من رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتكون مجلس الإدارة من 10 أعضاء، على رأسهم "الوزير المختص" وهو الذى سيشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى.
 

كما يشمل مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، المدير التنفيذى والذى لم تستقر الحكومة على اختياره بعد، علاوة على ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط وآخر بشئون المالية وممثل ثالث بشئون الاستثمار، هذا بالإضافة إلى 5 أعضاء من أصحاب الخبرة.
 

وفى السياق ذاته، أوضحت بيانات وزارة التخطيط، أن خصائص هذا الصندوق تتمثل فى كونه صندوق سيادى مملوك بالكامل للدولة له شخصية اعتبارية مستقلة يتمتع باستقلال مالى وإدارى، ويعد من أشخاص القانون الخاص.


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