فيديو..تحرير منطقة استراتيجية فى معركة قعطبة اليمنية

نجحت قوات الجيش الوطني بدعم بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية باليمن اليوم فى تحرير جبل الوعل وهو منطقة استراتيجية بمديرية قعطبة الواقعة فى محافظ الضالع، والمواقع المحيطة به شمال مديرية قعطبة، بحسب بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

ومن جهة أخرى أكد رئيس أركان حرب محور إب قائد جبهة الضالع - إب العميد عبدالله مزاحم، أن مدينة قعطبة أصبحت تنعم بالأمن والاستقرار بعد تطهيرها من مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال العميد مزاحم، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن ما حققه قواتنا المسلحة في قعطبة يوم أمس كان إنجازاً عظيمًا بتحريرها بالكامل وتمشيطها من المليشيات الارهابية، وحالياً يعم الأمن والاستقرار في مدينة قعطبة بالكامل.

وعن جبهة مريس، قال العميد مزاحم، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير وتطهير نقيل الشيم، وقرية قردح، وكذا تحرير جبل الوعل، والذي يعتبر آخر معاقل العدو في مريس، وقريتي القوز وحمر ".

وأضاف العميد مزاحم، أن القوات المسلحة بعد أن تمكنت من السيطرة على جهة العللة وتواصل التقدم باتجاه الفاخر.

وإلى ذلك أكد العميد مزاحم، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير "جبل صامح" الذي يعد من أهم المواقع الاستراتيجية، كونه يمتد من جبهة مريس إلى جبهة قعطبة، ويطل على العديد من القرى والمناطق المحيطة به.

وأكد العميد مزاحم، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تكبّدت خلال المعارك خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، لافتاً إلى أن أبطال الجيش عثروا على الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات خلفتها المليشيات في عدد من المواقع ولاذت بالفرار.

ولفت العميد مزاحم، إلى معنويات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرتفعة، شاكراً اهتمام القيادة السياسية والعسكرية ومتابعتها المستمرة للمستجدات الميدانية في الضالع، ومثمناً الدعم والإسناد المباشر من قوات التحالف العربي.