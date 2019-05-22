فيديو.. إصابة نائبين فى البرلمان الصومالى بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

كتب محمد تهامى زكى

وقع انفجار ضخم بسيارة مفخخة هز أرجاء العاصمة الصومالية، صباح اليوم، بالقرب من القصر الرئاسى، وتصاعد الأدخنة فى سماء مقديشيو.

#Update: Just in - One Massive explosion was heard near the presidential palace in #Mogadishu in #Somalia. Video of Smoke of the explosion seen rising from scene, unconfirmed that gunshots were heard. pic.twitter.com/oOepqXgVrI — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) ٢٢ مايو ٢٠١٩

ووفقا لموقع caasimada، فإن التقارير الأولية تشير أن الحادث كان يستهدف نقطة تفتيش أمنية، وأسفر الحادث عن إصابة النائبين فى البرلمان الصومالى حسن شعبان وماريان عارف، بينما قتل الحارس الشخصى لعارف.



الأدخنة فى سماء العاصمة مقديشيو

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الصومال، صورا وفيديو من الحادث الذى وقع صباح اليوم.



صور من الانفجار



