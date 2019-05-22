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فيديو.. إصابة نائبين فى البرلمان الصومالى بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:55 ص
فيديو.. إصابة نائبين فى البرلمان الصومالى بعد انفجار سيارة مفخخة بمقديشيو انفجار مقديشيو
كتب محمد تهامى زكى
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وقع انفجار ضخم بسيارة مفخخة هز أرجاء العاصمة الصومالية، صباح اليوم، بالقرب من القصر الرئاسى، وتصاعد الأدخنة فى سماء مقديشيو.

 

 

ووفقا لموقع caasimada،  فإن التقارير الأولية تشير أن الحادث كان يستهدف نقطة تفتيش أمنية، وأسفر الحادث عن إصابة النائبين فى البرلمان الصومالى حسن شعبان وماريان عارف، بينما قتل الحارس الشخصى لعارف.

الأدخنة فى سماء العاصمة مقديشيو
الأدخنة فى سماء العاصمة مقديشيو

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الصومال، صورا وفيديو من الحادث الذى وقع صباح اليوم.

 
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صور من الانفجار

 

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