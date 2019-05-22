فودافون البريطانية تعلق طلبية هواتف هواوى من الجيل الخامس

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت مجموعة الاتصالات البريطانية فودافون، أنها ستعلق الطلبات المسبقة لهواتف هواوى من الجيل الخامس، وسط جدل حول المعايير الأمنية المتصلة بتجهيزات العملاق الصينى.

ووفقا لـ"الحرة عراق" فقال المتحدث باسم الشركة: "نوقف مؤقتا عن الطلبيات المسبقة لجهاز هواوي ميت 20 أكس فى المملكة المتحدة، هذا إجراء مؤقت فى ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بأجهزة هواوى 5 جى الجديدة".

وكانت شركة آرم البريطانية العاملة فى مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، أعلنت أن الشركة قررت تعليق عملها مع "هواوى"، عملاق صناعة التكنولوجيا الصينية، التزاما بالقواعد الأمريكية.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا بحظر شركة هواوى الصينية، فى إطار الحرب التجارية الدائرة والرسوم الحمائية المتبادلة بين البلدين، وهو ما استتبعه إعلان شركات عالمية كبرى تعليق عملها مع "هواوى"، ومن المرشح أن يتصاعد الأمر خلال الأيام المقبلة.