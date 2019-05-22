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فطارك عربى... السلتة والمندى والشفوت.. اكلات رمضانية من اليمن

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:00 م
فطارك عربى... السلتة والمندى والشفوت.. اكلات رمضانية من اليمن مندى الفراخ اليمنى
كتبت إيناس البنا
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يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم اليوم السابع على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

 

الإفطار من اليمن

الشفوت

من المقبلات التى تشتهر بها اليمن بين الدول العربية،  وتتكون من الخبز الرقيق الذى  يسمى "اللحوح" يصنع بطريقة معينة أيضا، ثم يفرش في طبق التقديم وتوضع عليه مكونات اللبن والتوابل والفلفل الأسود والطماطم والكزبرة على شكل طبقات من الخبز والمكونات السابقة لتصنع 10 قطع من الخبز، ويزين بالسلطة والخيار والطماطم والخس والكزبرة الخضراء ثم يبرد تبريد خفيف لتنقع الخبز بالمكونات مع اللبن ويقدم طبقاً شهياً مع باقي أطباق سفرة الغداء أو العشاء.

الشفوت اليمني
الشفوت اليمني

 

السلتة اليمنية
 

السلتة اليمنية هو طبق شعبي يمني يتكون من خضار ولحمة وحلبة، ويقدم فى أوعية حجرية تسمى "المدرة" بعد أن يطبخ  ويؤكل مع الخبز اليمني الساخن.

السلتة اليمنية
السلتة اليمنية

 

المندى

من أشهرالأطباق اليمينة التى تقدم طوال العام على سفرة الطعام وبشكل خاص فى رمضان، وهو عبارة عن أرز بسمتى ودجاج وكركم وحبهان وزبادى، هذه المكونات تعطى دفعة من البروتين والنشويات والكالسيوم.

المندى اليمنى
المندى اليمنى

 

 


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