فحص 9 مصانع و23 مخبز مدعم والموافقة على ترخيص ورش ومحلات بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء،فحص 9 مصانع كبري، 23 مخبز بلدي، على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، وإصدار ترخيص لـ4 ورش ومحلات تجارية.

أكدت وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، قيام فرق الفحص من إدارة الطب الوقائي، والصحة المهنة والبيئية، بالمديرية، بفحص 9 مصانع كبرى، و 7 ورش فنية، 12 سوق عام، و7 سلخانات ونقاط ذبيح، و 14 بركة ومستنقع.

أضافت مشرف، أن الفرق الطبية فحصت 23 مخبزًا بلديًا، ورخصت 2 محل تجارى لبيع الأسماك واللحوم المجمدة، و 2 ورشة فنية، وذلك لمتابعة مدى التزام هذه المنشات بالاشتراطات البيئية والصحية.

ولفتت الي، فحص 14 بركة ومستنقع، ورشها ضد البعوض، وفحص مدى نظافة وملائمة 56 دورة مياه بدور عبادة و 17 دورة مياه عامة، وإعداد تقارير بالملاحظات وتسليمها للجهات المختصة لتلافيها.