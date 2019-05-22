فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل ربة منزل فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، لكشف غموض مقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية، وعدد من الجيران.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،وباشرت التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.