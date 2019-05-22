فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية تؤدى القسم أمام أبو الغيط

(أ ش أ)

أدت الدكتورة فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية، اليوم الأربعاء، القسم أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكانت الدكتورة فادية كيوان مرشحة لبنان قد فازت بمنصب مدير عام منظمة المرأة العربية للفترة من 2018 - 2022 وذلك خلفًا للسفيرة ميرفت تلاوى.

يذكر أن الدكتورة فادية كيوان تحمل "دكتوراة دولة" فى العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى "السوربون"، وقد كرَّست جهودها لعقود طويلة فى مجال شؤون المرأة وتتمتع بخبرة واسعة فى هذا المجال.