video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية تؤدى القسم أمام أبو الغيط

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:37 م
فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية تؤدى القسم أمام أبو الغيط أبو الغيط
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أدت الدكتورة فادية كيوان مدير عام منظمة المرأة العربية، اليوم الأربعاء، القسم أمام الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وكانت الدكتورة فادية كيوان مرشحة لبنان قد فازت بمنصب مدير عام منظمة المرأة العربية للفترة من 2018 - 2022 وذلك خلفًا للسفيرة ميرفت تلاوى.

يذكر أن الدكتورة فادية كيوان تحمل "دكتوراة دولة" فى العلوم السياسية من جامعة باريس الأولى "السوربون"، وقد كرَّست جهودها لعقود طويلة فى مجال شؤون المرأة وتتمتع بخبرة واسعة فى هذا المجال.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

منظمة المرأة العربية تعقد دورة حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مؤتمر صحفى لمنظمة المرأة العربية لإطلاق مسابقة الإبداع والابتكار للفتيات

منظمة المرأة العربية: الثقافة التقليدية تقف عائقا أمام إدماج الفتيات فى التعليم

رفع أعلام الدول العربية على واجهة مقر منظمة المرأة العربية احتفالا بيوم المرأة

فاديه كيوان

ابو الغيط

منظمه المراه العربيه

ميرفت تلاوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة