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غدا.. بروتوكول تعاون لتمويل إنشاء حضانات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:56 ص
غدا.. بروتوكول تعاون لتمويل إنشاء حضانات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه حضانات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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فى ظل اهتمام الحكومة بمشروعات إنشاء الحضانات الجديدة، يعقد غدا الخميس بروتوكول تعاون لتوفير تمويل لإنشاء حضانات وتطوير القائمة، ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة من خلال إتاحة  مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل وإنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال الأقل من أربعة سنوات من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة تخصم مقدماً مرة واحدة بحيث تطبق هذه الحضانات مناهج تربوية حديثة وفقاً لمعايير موحدة.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه تنفيذ برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، لتطوير الحضانات وكذلك إنشاء حضانات جديدة  لإتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية للأطفال فى المرحلة العمرية من "0-4" بما يسمح للأم المصرية بالخروج لسوق العمل والطفل المصرى بالنمو العقلى والوجدانى، حيث قامت الحكومة بتخصيص مبلغ  250 مليون جنيه لتطوير الحضانات فى المرحلة الأولى.
 
 
 

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