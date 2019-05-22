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علاج سرطان الدم بالكيماوى والإشعاعى والبيولوجى

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:00 ص
علاج سرطان الدم بالكيماوى والإشعاعى والبيولوجى سرطان الدم
كتب بيتر إبراهيم
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سرطان الدم أو اللوكيميا هو أورام الخلايا المكونة للدم (وبالتالي يشار إليها أحيانا بسرطان الدم)، وعلى الرغم من عدم معرفة السبب لحدوث بدقة ، فقد تم تحديد عوامل الخطر ، بما في ذلك التعرض للإشعاع ، وبعض العلاج الكيميائي للسرطان ، والتدخين ، والتاريخ العائلي لسرطان الدم ، والتعرض لمواد كيميائية معينة مثل البنزين.

علاج سرطان الدم
علاج سرطان الدم

 

​اعراض سرطان الدم
 

قد تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الدم المزمن أو الحاد

  • ألم في العظام أو المفاصل ،
  • تورم الغدد الليمفاوية
  • حمى أو تعرق ليلي
  • الشعور بالضعف أو التعب
  • نزيف وكدمات بسهولة
  • الالتهابات المتكررة
  • عدم الراحة أو تورم في البطن
  • فقدان الوزن أو فقدان الشهية.
علاج سرطان الدم
علاج سرطان الدم

 

يتم تجميع سرطان الدم عن طريق سرعة تطور المرض (حاد أو مزمن) وكذلك حسب نوع خلايا الدم التي تتأثر (الخلايا اللمفاوية أو الخلايا النخاعية).

والأنواع الأربعة الرئيسية من سرطان الدم تشمل سرطان الدم الليمفاوي الحاد أو سرطان الدم الليمفاوي الحاد (ALL) ، سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) ، سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) ، سرطان الدم النخاعي الحاد (CML) .

علاج سرطان الدم
علاج سرطان الدم

 

وتعتمد خيارات علاج اللوكيميا على نوع اللوكيميا ، وبعض سمات خلايا اللوكيميا ، ومدى المرض ، والتاريخ السابق للعلاج ، وكذلك عمر المريض وصحته.

ويتم التعامل مع معظم الناس الذين يعانون من سرطان الدم مع العلاج الكيميائي، والبعض قد يكون العلاج الإشعاعي و / أو زرع نخاع العظم.

علاج سرطان الدم
 

هناك عدد من الأساليب الطبية المختلفة لعلاج سرطان الدم، ويعتمد العلاج عادة على نوع اللوكيميا وعمر المريض وحالته الصحية ، وكذلك ما إذا كانت خلايا اللوكيميا قد انتشرت إلى السائل النخاعي أم لا.

ويمكن للتغيرات الجينية أو الخصائص المحددة لخلايا سرطان الدم كما هو محدد في المختبر أيضًا تحديد نوع العلاج الذي قد يكون الأنسب.

وتشمل علاجات سرطان الدم العلاج الكيميائي (الطريقة الرئيسية لعلاج سرطان الدم) ، والعلاج الإشعاعي ، والعلاج البيولوجي ، والعلاج المستهدف ، وزرع الخلايا الجذعية.

ويمكن استخدام مزيج من هذه العلاجات، ويمكن أن تكون الاستئصال الجراحي للطحال جزءًا من العلاج إذا حدث تضخم فيه.

 

 


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