video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عاطل يطعن ميكانيكى بسلاح أبيض بسب تصليح "تروسكيل" بالقليوبية

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:34 م
عاطل يطعن ميكانيكى بسلاح أبيض بسب تصليح "تروسكيل" بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

طعن عاطل ميكانيكى بسلاح أبيض"مطواه"، بمشاجرة نشبت بينهما للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمجنى عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى، بوصول "عماد ا س" 28 عاما، ميكانيكى مصاب بجروح، وجرى حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

 

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى موقع الحادث، وبسؤال والدة المصاب "ا ا م" 52 عاما، ربة منزل، اتهمت "خليفه م خ" 35 عاما عاطل، بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصة بالمتهم.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم مصاب بجرح بالوجه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إصابة سائق بجروح أثناء إطفائه حريق سيارة فى القليوبية

القبض على لص هواتف محمولة فى بنها وبحوزته سلاح نارى

القبض على ثلاثة عاطلين لفرضهم إتاوات أمام مستشفى التأمين الصحى ببنها

القبض على ربة منزل لارتكابها وقائع سرقة هواتف محمولة بموقف سيارات بنها

ضبط مُدرسة اقتحمت صيدلية بغرض السرقة فى طوخ بالقليوبية

قليوب

القليوبية

عاطل يطعن ميكانيكى

مشاجرة على اصلاح تروسيكل

مستشفى قليوب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة