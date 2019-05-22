عاطل يطعن ميكانيكى بسلاح أبيض بسب تصليح "تروسكيل" بالقليوبية

القليوبية - نيفين طه

طعن عاطل ميكانيكى بسلاح أبيض"مطواه"، بمشاجرة نشبت بينهما للخلاف على إصلاح مركبة تروسيكل خاصة بالمجنى عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصى، بوصول "عماد ا س" 28 عاما، ميكانيكى مصاب بجروح، وجرى حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى موقع الحادث، وبسؤال والدة المصاب "ا ا م" 52 عاما، ربة منزل، اتهمت "خليفه م خ" 35 عاما عاطل، بالتعدى على نجلها بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثاً إصابته بسبب الخلاف على إصلاح مركبة التروسيكل الخاصة بالمتهم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم مصاب بجرح بالوجه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.