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طلاب أولى ثانوى يواصلون الاختبارات الإلكترونية بامتحان الجغرافيا

الأربعاء، 22 مايو 2019 09:45 ص
طلاب أولى ثانوى يواصلون الاختبارات الإلكترونية بامتحان الجغرافيا امتحانات التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى
كتب - محمود طه حسين
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واصل طلاب الصف الأول الثانوى العام، اليوم الأربعاء، أداء الامتحانات الإلكترونية لليوم الثالث على التوالى، وذلك بامتحان مادة الجغرافيا الذى انطلق صباح اليوم.
 
ويؤدى الطلاب امتحاناتهم على أجهزة التابلت، بعد استقرار منصة الامتحانات الإلكترونية وسهولة الدخول إليها، مع تحملها كثافة الطلاب المترددين عليها.
 
وتُعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين، الصباحية لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 
 
 

 


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التربية والتعليم

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