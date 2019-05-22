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طالب ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل فى أسئلة الاختيار صعب فى الجزئية المقالية

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:09 ص
طالب ثانوى: امتحان الجغرافيا سهل فى أسئلة الاختيار صعب فى الجزئية المقالية امتحانات طلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
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قال الطالب على الشريف، بلجنة الصف الأول الثانوى العام، بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن امتحان الجغرافيا تضمن 17 جزئية.
 
 
وأضاف الطالب لـ" اليوم السابع"، أن الأسئلة الاختيارية كانت سهلة وصعبة فى الأجظاء المقالية منها.
 
وأوضح الطالب أن أغلب الطلاب دخلوا على سيستم الامتحان مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحا.
 
وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
 

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