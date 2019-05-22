طالب بتعليم فنى الجيزة يصور امتحان التطبيقات التكنولوجية ويرسله لجروب غش على الواتس

كتب محمود طه حسين

استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الرابع، بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها جاءت كالتالى:

لم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.

وبالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين الآتي:

- وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية ( صناعى) بقيام الطالب (ع. أ. ر.) تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بتصوير امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع)، ونظرًا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على موبايل الطالب لإثبات الواقعة، وعليه تم التواصل مع رئيس اللجنة والذى قام بدوره بتفتيش الطالب المذكور وتم التحفظ على موبايل الطالب وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية .

- لجنة رقم ( 1723) سعد زغلول ب بشرق كفر الشيخ ( إعداد مهنى) : قام عدد من الطلاب بالتأخر في الحضور إلى اللجنة حيث حضروا في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة، مما ترتب عليه عدم السماح لهم بدخول اللجنة لتأدية الامتحان تنفيذًا للتعليمات المنظمة بشأن الامتحانات والمذكورة خلف رقم جلوس كل طالب وبعد نصف ساعة حضر شخص مجهول إلى رئيس اللجنة وإدعى أنه مفتش من المحافظة وطلب من رئيس اللجنة دخول الطلاب لتأدية الامتحان ورفض رئيس اللجنة، وفى حوالى الساعة الحادية عشر تلقى رئيس اللجنة اتصال تليفونى من إمرأة تدعى أنها وكيلة الوزارة وطالبت رئيس اللجنة بدخول الطلاب ومنحهم الوقت الكافى لإجراء الامتحان وقام رئيس اللجنة بالرفض رفضًا تامًا وأبلغها بأنه إذا كان هذا قرارها فعليها الحضور إلى اللجنة والسماح للطلاب بالدخول.

- لجنة رقم (3124) الشهيد محمد سيد أحمد (كفرة نصار الإعدادية بالهرم - فندقى): قام الطالب ع. إ. ف بتمزيق كراسة الإجابة لمادة اللغة الإنجليزية ثم قام بتمزيق كراسات إجابات زملائه كلا من الطالب م. ع. ع. ع ، و الطالب م. ح. س، والطالب ع. أ. م ، وقام رئيس اللجنة بعمل إثبات حالة، وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف.

- لجنة رقم (408) البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم ( صناعى) قام الطلاب (م. ع. ج)، و (ا. ع. م) بالغش عن طريق الموبايل أثناء الامتحان وقام رئيس اللجنة بالتحفظ على موبايلات الطلاب وتحرير محضر بالواقعة، وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف.

- لجنة رقم (507) ابن رشد الإعدادية بنين بشبرا الخيمة ( صناعى) : بناءً على إشارة تليفونية عن وجود حالات غش بالموبايلات داخل اللجنة تم استبعاد رئيس اللجنة وتعيين سيد سلطان مرسى سيد رئيس للجنة بدلاً منه، وبالتواصل معه شددنا عليه عدم دخول الطلاب بالموبايل أثناء الامتحان وسيتم متابعة اللجنة، وتم التواصل مع الأمن للتشديد على اللجنة.