سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طالب بتعليم فنى الجيزة يصور امتحان التطبيقات التكنولوجية ويرسله لجروب غش على الواتس

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:23 م
طالب بتعليم فنى الجيزة يصور امتحان التطبيقات التكنولوجية ويرسله لجروب غش على الواتس امتحانات طلاب أولى ثانوى
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الرابع، بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام 2018/2019.
 
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها جاءت كالتالى:
 
لم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.
 
وبالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين الآتي:
 
- وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية ( صناعى) بقيام الطالب (ع. أ. ر.) تخصص تركيبات ومعدات كهربائية بتصوير امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على  جروب واتس آب باسم (دبلوم صنايع)، ونظرًا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على موبايل الطالب لإثبات الواقعة، وعليه تم التواصل مع رئيس اللجنة والذى قام بدوره بتفتيش الطالب المذكور وتم التحفظ على موبايل الطالب وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية  .
 
- لجنة رقم ( 1723)  سعد زغلول ب بشرق كفر الشيخ  ( إعداد مهنى) : قام  عدد من الطلاب بالتأخر في الحضور إلى اللجنة  حيث حضروا في تمام الساعة التاسعة وخمسة وعشرون دقيقة، مما ترتب عليه عدم السماح لهم بدخول اللجنة لتأدية الامتحان تنفيذًا للتعليمات المنظمة بشأن الامتحانات والمذكورة خلف رقم جلوس كل طالب وبعد نصف ساعة حضر شخص مجهول إلى رئيس اللجنة وإدعى أنه مفتش من المحافظة وطلب من رئيس اللجنة دخول الطلاب لتأدية الامتحان ورفض رئيس اللجنة، وفى حوالى الساعة الحادية عشر تلقى رئيس اللجنة اتصال تليفونى من إمرأة تدعى أنها وكيلة الوزارة وطالبت رئيس اللجنة بدخول الطلاب ومنحهم الوقت الكافى لإجراء الامتحان وقام رئيس اللجنة بالرفض رفضًا تامًا وأبلغها بأنه إذا كان هذا قرارها فعليها الحضور إلى اللجنة والسماح للطلاب بالدخول.
 
- لجنة رقم (3124) الشهيد محمد سيد أحمد (كفرة نصار الإعدادية بالهرم - فندقى):  قام الطالب ع. إ. ف بتمزيق كراسة الإجابة لمادة اللغة الإنجليزية ثم قام بتمزيق كراسات إجابات زملائه كلا من الطالب م. ع. ع. ع ، و الطالب م. ح. س،  والطالب ع. أ. م ، وقام رئيس اللجنة بعمل إثبات حالة، وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقف. 
 
- لجنة رقم (408) البتانون الصناعية بنين بشبين الكوم ( صناعى)  قام الطلاب (م. ع. ج)، و (ا. ع. م) بالغش عن طريق الموبايل أثناء الامتحان وقام رئيس اللجنة  بالتحفظ على موبايلات الطلاب وتحرير محضر بالواقعة،  وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الموقف.
 
- لجنة رقم (507) ابن رشد الإعدادية بنين بشبرا الخيمة ( صناعى) : بناءً على إشارة تليفونية عن وجود حالات غش بالموبايلات داخل اللجنة تم استبعاد رئيس اللجنة وتعيين سيد سلطان مرسى سيد رئيس للجنة بدلاً منه، وبالتواصل معه شددنا عليه عدم دخول الطلاب بالموبايل أثناء الامتحان وسيتم متابعة اللجنة، وتم التواصل مع الأمن للتشديد على اللجنة.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

مصادر : امتحان اللغة الإنجليزية المؤجل سيؤديه الطلاب 1 يونيو المقبل

تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

رحلة الامتحان الإلكترونى مستمرة بنجاح.. 389 ألف يؤدون امتحان الجغرافيا على التابلت.. الطلاب: الأسئلة صعبة ومشكلاتنا ليست فى التابلت إنما نوعية الأسئلة.. يؤكدون: لم نتدرب عليها ومحتوى المنهج لا يتناسب مع طريقتها

استقبال 11 ألف طلب تقدم على المدارس المصرية اليابانية بعد غلق باب التقديم

تحرير محضر غش لطالب بلجنة دبلومات بالقاهرة لحيازته تليفون محمول داخل اللجنة

التربية والتعليم

حالات غش بالتليفون

امتحانات الدبلومات الفنية

جروب الواتس اب


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة "اليوم السابع" : كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة