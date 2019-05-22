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ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 125 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:14 ص
ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 125 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة موسعة فى نطاق المحافظة، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية، وأسفرت عن ضبط آلاف الهاربين وتحصيل غرامات بآلاف الجنيهات.
 
ضمت الحملة ضباط تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزى، وقادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن. وأسفرت عن ضبط 4 آلاف و85 هاربا من أحكام، منهم 1257 حكما جزئيا، و130 حكما مُستأنفا، و2650 حكم غرامات، و40 حكم مخالفات، وحصّلت 125 ألفا و795 جنيها غرامات، أودعتها خزينة المحكمة، بينما حررت محاضر بوقائع الضبط وأحالت المتهمين إلى النيابة العامة.

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امن الغربيه

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