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الأربعاء، 22 مايو 2019 01:25 ص
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ضبط 25 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:55 ص
ضبط 25 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة أسمدة
البحيرة ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة  إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط  25 طن أسمدة مدعمة بمركز حوشى عيسى قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة.كما تم ضبط 2 طن مبيدات زراعية  منتهية الصلاحية.وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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حوادث البحيرة

اسمدة مدعمة

حملات تموينية

مديرية التموين بالبحيرة

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