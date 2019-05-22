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ضبط مصنع مواد غذائية يحتوى على كمية كبيرة من الجبن والعصائر غير صالحة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:29 م
ضبط مصنع مواد غذائية يحتوى على كمية كبيرة من الجبن والعصائر غير صالحة جانب من المضبوطات
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف
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تمكنت قوات الأمن بالأسكندرية، من ضبط مصنع مواد غذائية، يحتوى على كمية كبيرة من الجبن والعصائر غير صالحة للإستهلاك، وكمية من ملح الطعام المحظور استخدامه فى الصناعات الغذائية.
 
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام المسئولين عن إدارة شركة للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الغش التجارى، من خلال تدوير الجبن المطبوخ "إنتاج ذات الشركة الذى قارب على إنتهاء مدة صلاحيته" وتعبئته داخل عبوات تحمل تاريخ إنتاج وصلاحية جديدة لمدة 6 شهور، كما يتم إستخدام ملح صناعى محظور استعماله فى عمليات تصنيع المواد الغذائية، وكذا استخدام مركزات عصائر منتهية الصلاحية فى تصنيع العصائر من إنتاج ذات الشركة، مما يتسبب فى أضرار جسيمة على جمهور المستهلكين.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط المدير المسئول، كما تم ضبط الآتى: 90 برميل مركزات عصائر بإجمالى أوزان 18 طن "منتهية الصلاحية وغير صالح للإستهلاك"، (18180) عبوة جبن مطبوخ بإجمالى 290880 قطعة مُعدة لإعادة التدوير، و(800) كيلو جرام من الجبن المطبوخ مُعاد تدويرها ومُعدة للتعبئة، و120 جوال ملح صناعى بإجمالى أوزان 3 طن " إنتاج إحدى شركات الصباغة والصناعات الكيماوية"محظور استخدامه فى صناعة المواد الغذائية، وغير صالح للإستهلاك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
المضبوطات
المضبوطات

مضبوطات
مضبوطات

 


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