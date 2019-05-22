video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط متهم استولى على 90 ألف جنيه من مهندس بحجة تسفيره للخارج بالغربية

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:38 م
ضبط متهم استولى على 90 ألف جنيه من مهندس بحجة تسفيره للخارج بالغربية أموال - أرشيفية
الغربية _ مصطفى عادل
إضافة تعليق
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على مهندس بدعوى تسفيره للخارج وحصوله على 90 ألف جنيه منه مقابل ذلك، إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ.
 
 
كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد تلقوا بلاغا من مهندس مقيم مركز شرطة قطور بالغربية، يتهم شخص حاصل على دبلوم بالنصب والاحتيال عليه، والإستيلاء منه على 90 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى  المستولى عليه.
 
 
وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المتهم.
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

القبض على عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى الغربية

ضبط 4 آلاف هارب من أحكام وتحصيل 125 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

العثور على جثة شاب بطنطا والتحفظ عليها بمستشفى المنشاوى العام

ضبط 7 عاطلين لقيامهم بفرض إتاوات على المواطنين بالغربية

الغربية

جرائم النصب فى الغربية

مباحث الاموال العامه

نصب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم السابع عشر بشهر رمضان المعظم

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

السجن 6 أشهر لمن لا يدفع فاتورة البيض المدحرج.. كيف ولماذا؟

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

لإنقاذ 13 محصول من الآفة المدمرة.. تنفيذ برنامج مكافحة "ذبابة الفاكهة " لحماية 1.658 مليون فدان.. لزيادة جودة المنتجات المطروحة بالأسواق وتقليل حالات رفض الصادرات.. بدء سحب العينات للكشف عن متبقيات المبيدات

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

استطلاع رأى :الفنزويليين يرغبون فى ترك "مادورو " للسلطة .. وانخافض شعبية زعيم المعارضة "جوايدو " .. و الأمم المتحدة : 3.7 مليون شخص هاجروا البلاد بسبب الأزمة الإقتصادية وتدهور الظروف المعيشية

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

بعثة نهضة بركان تصل اليوم القاهرة.. ومرتضى منصور يستقبلها

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

صرف سلع مدعمة بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن مقررات شهر مايو الجارى

الرجوع الى أعلى الصفحة