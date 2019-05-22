ضبط متهم استولى على 90 ألف جنيه من مهندس بحجة تسفيره للخارج بالغربية

الغربية _ مصطفى عادل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على مهندس بدعوى تسفيره للخارج وحصوله على 90 ألف جنيه منه مقابل ذلك، إلا أنه لم يفى بذلك ورفض رد المبلغ.

كان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد تلقوا بلاغا من مهندس مقيم مركز شرطة قطور بالغربية، يتهم شخص حاصل على دبلوم بالنصب والاحتيال عليه، و الإ ستيلاء منه على 90 ألف جنيه، مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .