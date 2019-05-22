ضبط عنصر إجرامي اشترك مع آخرين فى سرقة خط بترول بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامى لاشتراكه مع آخر فى سرقة أحد خطوط أنابيب البترول بالقليوبية.

جاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها من خلال تفعيل المرورات بدوائر كافة المراكز والأقسام، فقد تلاحظ لقوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بطريق (بنها/شبلنجة) بدائرة المركز.

تمت متابعة سير سيارتي النقل المُثبت على الصندوق الخاص بكل منهما مشمع بلاستيك أسفله تانك حال سيرهما بطريق فرعى متاخم للطريق المؤدى إلى عزبتى "الرمالىوالفاروقية" بدائرة المركز ، بتتبع خط سيرهما تبين قيام قائدى السيارتين بتوصيل عدد 2 خرطوم من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعى ما بين العزبتين المُشار إليهما مثبت عليه 2 محبس، وأمكن ضبط السيارتين وقائد إحداهما (سن 27 مُقيم دائرة مركز تلا بالمنوفية، سبق إتهامه فى عدد "2 قضية مخدرات") وبحوزته (بندقية آلية وبخزينتها 25 طلقة) وتمكن قائد السيارة الثانية من الهرب.

وبمواجهته اعترف بسرقة المواد البترولية بالإشتراك مع المتهم الهارب (مسجل شقى خطر سبق إتهامه فى عدد من القضايا (سرقة بالإكراه- مخدرات- سلاح)، كما أمكن ضبط 2 خرطوم طول كل منهما 6 متر مُثبت بأحدهما ومحبس والآخر مُثبت على خط أنابيب البترول، وكذا ضبط 250 لتر من المواد البترولية داخل تنك إحدى السيارتين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.