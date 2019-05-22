ضبط المتهم بقتل مسنة بتسديد الطعنات لها ببولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات بدافع السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران، كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.