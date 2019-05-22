سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بقتل مسنة بتسديد الطعنات لها ببولاق الدكرور

الأربعاء، 22 مايو 2019 08:54 م
ضبط المتهم بقتل مسنة بتسديد الطعنات لها ببولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل ربة منزل داخل مسكنها ببولاق الدكرور، حيث سدد لها المتهم عدة طعنات بدافع السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدها.

واستمع رجال المباحث لأقوال عددٍ من الجيران،  كما تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، المحيطة بالعقار الذي شهد الجريمة، بالإضافة إلى فحص عدد من المترددين على الضحية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل ربة منزل فى بولاق الدكرور

القبض عاطلين قتلا سائق "توك توك" بهدف السرقة فى السلام

القبض على عاطل وبحوزته 52 تذكرة هيروين بالغربية

القبض على سائق أثناء سرقة مواد بترولية ببنها

جريمة قتل

قتل مسنة

سرقة شقة

بولاق الدكرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

"التنظيم والإدارة": الموظف المدمن يستحق الفصل من العمل بنص القانون

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

آخر تطورات أزمة هواوى مع الحكومة الأمريكية .. مستخدمو الهواتف ببريطانيا يتدافعون لبيعها والشركات اليابانية فى طريقها لوقف التعامل معها.. والشركة تحاول النجاة بنظام تشغيل جديد.. ومشكلة التطبيقات تنذر بفشله

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

صور وفيديو.. "مجهولون فى الأرض مشهورون فى السماء".. الشيخ إبراهيم البلتاجى صوت الشباب بالإسكندرية.. ختم حفظ القرآن فى الصف السادس الابتدائى.. ويؤكد: أتمنى أصبح المسئول عن مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظات

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

شارك بالتصويت لـ "محمد صلاح" على أفضل لاعب وأجمل هدف بموسم ليفربول

الرجوع الى أعلى الصفحة