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صور.. 2600 أسرة فقيرة بأسوان تتسلم "كراتين رمضان" من المؤسسات الخيرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:40 م
صور.. 2600 أسرة فقيرة بأسوان تتسلم "كراتين رمضان" من المؤسسات الخيرية كراتين رمضان
أسوان - عبد الله صلاح
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وزعت جمعية الأورمان ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عدد 2600 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة فى قري المريناب والمويسات مركز إدفو وقرية أحمد مصطفى مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

 

وأكدت المؤسسة، فى بيان لها، أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 40ألف سلة في جميع المحافظات، وأنه تم توزيع 2600 سلة فى قرى ونجوع محافظة أسوان، مشيرة إلى أنها نجحت مؤخرا فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلًا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

 

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست في يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية"، وتتركز إستراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا. وتتضمن إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الاحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة في توفير البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام، وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.

 

كراتين رمضان (1)
كراتين رمضان 

 

كراتين رمضان (2)
كراتين رمضان 

 

كراتين رمضان (3)
كراتين رمضان 

 

كراتين رمضان (5)
كراتين رمضان 

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