صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات وكنترول الإعدادية

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدد من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومنها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للبنين، واطمأنت على سير امتحانات الصف الأول الثانوى، كما تابعت سير امتحان مادة الجغرافيا، بغرفة العمليات بالمديرية .

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن نسبة أداء الطلاب لامتحان مادة الجغرافيا، اليوم الأربعاء، إرتفعت ل 93.5%، بزيادة 200 طالب عن أداء الطلاب لمادة اللغة الفرنسية أمس على التابلت، كما ارتفعت نسبة الدخول الإلكترونى للمدارس المستهدفة من الوزارة لـ 87.3 %.

وأضافت وكيل الوزارة ،أن غرفة عمليات الدبلومات الفنية لم ترصد أى شكاوى من الطلاب والطالبات والامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط .

وعلى جانب آخر تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزرة، كنترول الشهادة الإعدادية، لمتابعة الأعمال النهائية لنتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادية، مؤكدة أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادى مطلع الاسبوع المقبل .



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد كنترول الشهادة الإعدادية



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات



وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحان