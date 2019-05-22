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صور.. محافظ مطروح يتابع تيسير الحركة المرورية فى عدد من الشوارع والميادين

الأربعاء، 22 مايو 2019 11:01 م
صور.. محافظ مطروح يتابع تيسير الحركة المرورية فى عدد من الشوارع والميادين خلال الجوله
مطروح - حسن مشالي
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 أجرى اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، جولة تفقدية ليلية،  لمتابعة تطوير عدد من الميادين والتعديلات المرورية المقترحة، لتيسير حركة السيارات والمشاة،  وذلك فى إطار أعمال التطوير التى تشهدها المحافظة استعداداً لاستقبال موسم الصيف السياحى،  لتفادى التكدسات المرورية مع بدء إقبال المصطافين وزائرى المحافظة.
 
و تفقد محافظ مطروح، ميدان البنك الأهلى وميدان الشهيد عبد المنعم رياض بشارع الجلاء ، موجها ًبسرعة إزالة مخلفات أعمال التطوير بجميع الميادين وسرعة إعادة تركيب أعمدة الإنارة و مراجعة جميع أعمال الإنارة، مع بحث تيسير حركة دخول وخروج السيارات إلى منطقة السنوسية، وتضيق مساحة الأرصفة، لتوسعة الممرات بالتنسيق بين إدارة المرور ومديرية الإسكان، بالإضافة إلى إعادة الشكل الجمالى بميدان عبد المنعم رياض، ودراسة مقترح عمل متنزه للمواطنين و تركيب مقاعد واستراحات.
 
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