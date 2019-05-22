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صور ..محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:53 ص
صور ..محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقة السوق القديم بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء صباح اليوم، استكمال أعمال تطوير السوق القديم بشرم الشيخ، فى إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة السوق القديم التى أصبحت مزارا سياحياً هاما ضمن برامج جميع الوفود السياحية القادمة إلى شرم الشيخ.

وطالب المحافظ بسرعة الإنتهاء من باقى أعمال التطوير مع الحفاظ على الطابع المميز والفريد للسوق.

كما افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، معرض الملابس الجاهزة، والمقام بحديقة ٣٠ يونيه، بمدينة شرم الشيخ، بغرض توفير الملابس الجاهزة ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة لأهالى مدينة شرم الشيخ.

كما تحدث المحافظ عن أسعار السلع من بعض المواطنين الذين أثنوا على مستوى الأسعار وجودة السلع المعروضة وطالبوا بمد مدة المعرض إلى عيد الفطر المبارك.

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض الملابس

 

محافظ جنوب سيناء يتفقد تطوير السوق القديم (4)
محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض الملابس

 

 


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محافظ جنوب سيناء

تطوير السوق القديم بشرم الشيخ

شرم الشيخ

جنوب سيناء

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