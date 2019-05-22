صور.. محافظ الدقهلية يتفقد "سماد طلخا".. ويؤكد: المصنع ثروة قومية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية عددا من الأقسام بمصنع سماد طلخا برفقة سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة المصنع، وعماد حمدي، رئيس النقابات العامة للكيماويات.

وأكد " شاروبيم " على أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير المصنع لأنه صرح صناعي كبير نفتخر به ويجب الحفاظ على هذه المعدات وخطوط الإنتاج، كما تفقد معرض المفروشات المقام بالمصنع من المنتجات المصرية الخالصة.

ووجه محافظ الدقهلية رئيس مجلس إدارة المصنع إلى صرف مكافأة للعاملين وفي مقدمتهم العمال وتقرر صرف شهر ونصف مكافأة لهم جميعا.

وأكد شاروبيم على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل العاملين بالمصنع لتعظيم الانتاج الذي يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي لمصر.

وأشار إلى أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية "مصنع سماد طلخا" ثروة وطنية قومية لا بد من الحفاظ عليها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بعمال مصنع السماد على مائدة الإفطار التي اقامها المصنع اليوم بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومن جانبه، وضح عبد الواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للاسمدة والكيماويات أن الوحدات الإنتاجية بالمصنع تشتمل على مجمع كبير للورش الميكانيكية، ووحدة التوليد المشترك، ومشروع ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة باستخدام تكنولوجيا التوليد المشترك، بالإضافة إلى غرفة التحكم، وباقى الوحدات الإنتاجية بالمصنع .



محافظ الدقهلية يتفقد سماد طلخا (3)



محافظ الدقهلية يتفقد سماد طلخا (4)



محافظ الدقهلية يتفقد سماد طلخا (5)