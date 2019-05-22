صور ..محافظ البحر الأحمر يشارك عمال النظافة بالغردقة إفطارهم الجماعى

البحر الأحمر - عماد عرفة

شارك اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عمال النظافة والتجميل بمدينة الغردقة، الإفطار الجماعى، الذى أقيم اليوم الأربعاء بالنادى الاجتماعى بالمدينة، بحضور عدد من من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة الساحلية.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور عمال النظافة فى تجميل مدينة الغردقة وإظهارها بالصورة اللائقة أمام الضيوف والزوار، مؤكدًا امتنانه للجهد الذى يبذلونه فى ظروف قاسية وسط حرارة الجو والصيام.

وأشار المحافظ إلى أنه بسواعد عمال النظافة ستصبح الغردقة أجمل مدينة، و تمنى المحافظ من الجميع أن يكثروا من الدعاء خلال هذه الأيام المباركة، لكى يعم الأمن والرخاء والاستقرار لبلدنا العزيزة مصر فى ظل القيادة السياسية الوطنية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من ناحية أخرى استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم بمطار الغردقة الدولى إيفيتسا داتشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي، ووزير الخارجية، بحضور يوغسلاف فوكادنوفيتشن السفير الصربي بالقاهرة .

رحب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بنائب رئيس الوزراء الصربى، وأكد له على مدى وعمق العلاقات المصرية الصربية، وناقش معه افتتاح قنصلية صربية في مدينة الغردقة مؤكدا أن ذلك سيساهم فى زيادة معدلات السياحة الصربية الوافدة للبحر الأحمر .

كما بحث محافظ البحر الأحمر مع داتشيتش سبل زيادة أعداد السائحين القادمين من صربيا إلى منتجعات البحر الأحمر، وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية بمختلف مدن المحافظة الساحلية .