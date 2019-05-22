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صور.. محافظ الأقصر يكرم المشاركين بورشة عمل حول مستقبل أفضل فى المحليات

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:54 م
صور.. محافظ الأقصر يكرم المشاركين بورشة عمل حول مستقبل أفضل فى المحليات جانب من التكريم
الأقصر - أحمد مرعى
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كرم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، المشاركين فى ورشة عمل "نحو بيئة معرفية ومستقبل أفضل فى المحليات"، والتى أقيمت فى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة. 

وحضر التكريم كلا من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، وذلك على هامش أعمال جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر، حرصاً من المحافظ على تقديم أفضل النماذج من العاملين بالمحافظة وتكريمهم تقديراً لجهودهم .

وتم تكريم كلا من طالب امبابى هجرس مدير الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، ونعمة حجاج حسانى مديرة إدارة التدريب بالمحافظة، وحجازى النحاس نائب رئيس مركز القرنة، وسيد إسماعيل مدير مركز المعلومات، وحمدى رجب مدير الشئون القانونية بمركز الزينية، والمهندسة هناء عربى عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية، والمهندسة شيرين طلعت سعد رئيس قسم التحرير بإدارة الاعلام بديوان المحافظة، حيث حصل ممثلى محافظة الأقصر على 4 شهادات تقدير ومنها أفضل ممثل محافظة، وأفضل مدير جلسة ، وأفضل فريق عمل جماعى، وأفضل محافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على أهمية التدريب لصقل مهارات العاملين وتطوير مستوى أدائهم الوظيفى وتشجيعهم على تطوير قدراتهم بما يهدف لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (1)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل 

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (2)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (3)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل 

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (4)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (5)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (6)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (7)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل

 

محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل (8)
محافظ الاقصر يكرم المشاركين بورشة مستقبل أفضل 

 


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ورشة نحو بيئة معرفية ومستقبل افضل فى المحليات

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