صور.. محافظتا الوادى الجديد وكفر الشيخ تحتفلان بذكرى غزوة بدر الكبرى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الاحتفال الدينى الذى نظمته مديرية الأوقاف بذكرى غزوة بدر الكبرى، وذلك بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة، بحضور اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، والشيخ سيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ الاحتفال عقب أداء صلاة التراويح بخطبة عن الدروس المستفادة من غزوة بدر، وفضل الشهادة فى سبيل الله ومنزلة الشهداء، كما تناولت الخطبة شرح لمنهج الإسلام الوسطى ودعوته للتعايش والسماحة بين الشعوب والأديان المختلفة، وحب الوطن والدفاع عنه وفضل جهاد النفس للبعد عن الشهوات والأهواء الشخصية.

كما نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ، الاحتفال بغزوة بدر الكبرى، عقب صلاة العشاء بمسجد الإستاد الرياضى، بشرق مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، وذلك بحضور الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ عطا بسيونى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد كبير من رجال الازهر الشريف والأوقاف والقيادات التنفيذية والأمنية و الشعبية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ قطب الطويل القارئ بالاذاعة، ثم كلمة الأوقاف القاها فضيلة الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ،وقدم الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، خالص التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة غزوة بدر الكبرى، داعيا المولى القدير ان يحفظ مصر الكنانة، تنعم دائماً بالأمن والاستقرار والتقدم بقيادة زعيمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ سعد الفقى ، وكيل وزارة الأوقاف، إن الشورى والمساواة من الدروس التى رسخ لها النبى فى بدر الكبري، وانه على مر الزمان والمكان لم يكن شهر رمضان واحة للاسترخاء والكسل والانزواء، و أن المسلمون قدموا فيه اروع الأمثلة فى العطاء والتفاني.

وأضاف الفقى: فى رمضان فتح القائد المسلم طارق بن زياد بلاد الأندلس وفية كانت موقعة حطين وقد انتصر فيها صلاح الدين الأيوبى على الغزاة، وفيه انتصر المسلمون على الفرس فى موقعة القادسية ، وفيه انتصر خالد بن الوليد فى موقعة اليرموك ، وفية كانت غزوة بدر الكبرى وقد فرق الله فيها بين الحق والباطل ".

وتابع بأن شهر رمضان هو شهر الانتصارات فالثابت المعتمد ان المسلمون خاضوا حروبا مشروعه ومواقع عديدة فى ايامه ولياليه، وقد كان النصر حليفهم ، وفى شهر رمضان المبارك كانت انتصارات حرب العاشر من رمضان ،وفى رمضان كانت غزوة بدرى الكبرى وكان الصراع فيها بين الحق والباطل بين فئه تقاتل فى سبيل الله وأخرى تقاتل فى سبيل الشيطان.