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صور.. فتاة كاميرونية تتحدى الإرهاب والتقاليد بسبب عشقها لكرة القدم.. جالى أشيرى قررت تحقيق حلمها فى الشارع.. ألقت الضوء على مواهب كروية بين الفتيات فى بلدها.. وتؤكد : الاحتراف هدف لن أتخلى عنه

الأربعاء، 22 مايو 2019 03:26 م
صور.. فتاة كاميرونية تتحدى الإرهاب والتقاليد بسبب عشقها لكرة القدم.. جالى أشيرى قررت تحقيق حلمها فى الشارع.. ألقت الضوء على مواهب كروية بين الفتيات فى بلدها.. وتؤكد : الاحتراف هدف لن أتخلى عنه
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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تحديات عدة تواجه مواطنى دول غرب أفريقيا، مع تنامى التهديدات الإرهابية التى تشكلها التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم "بوكو حرام"، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، ولكن تبقى المرأة فى تلك الدول بمثابة الخاسر الأكبر وراء تلك المشكلات التى تعد بمثابة حجر عثرة أمام محاولاتها للارتقاء بمستقبلها، فى ظل قيود مجتمعية، تزايدت حدتها بصورة كبيرة مع التوسع الكبير فى نفوذ الجماعات الإرهابية، والتى تحاول تقييد المرأة الأفريقية.

أشيرى بمدرستها
أشيرى بمدرستها

إلا أن قطاعا من الفتيات بالكاميرون آثرن ألا يرضخن أمام تلك الضغوط، فقررن تحقيق أحلامهن رغم كل الظروف، و أن يصبحن لاعبات كرة قدم، هذا الحلم الذى كان يوما ما دربا من دروب المستحيل، فى ظل القيود التى تواجه عمل المرأة، ناهيك عن الظروف الاقتصادية والأمنية التى تحيط بالبلاد فى السنوات الماضية.

أشيرى تتابع مباراة كرة قدم
أشيرى تتابع مباراة كرة قدم

 

الطريق الصعب انطلق بخطوة اتخذتها فتاة كاميرونية، تدعى جالى أشيرى، عندما كان عمرها لا يتجاوز الـ17 عاما، حيث بدأت لعب كرة القدم فى الشوارع الترابية بالقرب من المنطقة التى تسكنها فى العاصمة ياوندى، فى حين استخدمت الأحجار لتصنع المرمى، لتضع النواة الأولى بصحبة زميلتها إيدا بوادجو، 16 عاما، فى تأسيس فريق نسائى لكرة القدم بالكاميرون.

أشيرى قررت التحدى من أجل عشقها لكرة القدم
أشيرى قررت التحدى من أجل عشقها لكرة القدم

 

بدأت الخطوات الأولى فى طريق الحلم، عبر تشكيل فرقا غير رسمية لأحياء العاصمة، لتظهر المواهب النسائية فى لعبة كرة القدم فى مباريات الشوارع ذات الإمكانات البدائية، ليلتقطها مسئولى أحد الأكاديميات المتخصصة، ذات الإدارة المحترفة، لإطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز تلك المواهب فى البلد الذى تعد فيه كرة القدم هى بمثابة اللعبة الشعبية الأولى، وإن كانت فى رؤيتهم أنها لعبة "للرجال فقط".

الفتاة الكاميرونية أمام منزلها
الفتاة الكاميرونية أمام منزلها

 

تقول أشيرى، فى تصريحات أبرزها موقع "نيوز تراست"، إنها اعتادت على التدرب مع الفتيان، إلا أنه لم يكن مسموح لها القيام بكافة التدريبات، بسبب نظرة المدربين لتركيبها الجسمانى باعتباره أكثر هشاشة من الرجال، إلا أن الأكاديمية ساهمت بدور كبير فى تغيير تلك الرؤية، حيث قامت بتمارين شديدة القسوة، للارتقاء بلياقتها البدنية.

الكرة حلم يداعب عقول العديد من فتيات الكاميرون
الكرة حلم يداعب عقول العديد من فتيات الكاميرون

 

عشق الفتاة الكاميرونية لكرة القدم لم يدفعها للتخلى عن تفوقها الدراسى، حيث أنها تحرص بصورة كبيرة على التواجد بالمدرسة بصورة دائمة، وهو ما يعتبره البعض تحديا أخر لها، فى ظل رؤية المتشددين المناوئة لتعلم الفتيات، حيث أنها تستعد حاليا لدخول امتحانات السنة النهائية من الباكالوريا، ولكن يبقى حلمها الوحيد، بحسب ما ذكرته أشيرى، وهو احتراف كرة القدم والالتحاق بأحد الأندية العالمية.

رغم الظروف تبقى أشيرى مصرة على تحقيق حلم الاحتراف
رغم الظروف تبقى أشيرى مصرة على تحقيق حلم الاحتراف

 

من جانبه قال أحد مسئولى الأكاديمية، ويدعى إيمانويل بيولو، أنهم يشرفون حاليا على تدريب أكثر من 70 فتاة، موضحا أنهم يتكفلون بتقديم كافة متطلبات التدريب خاصة بهم من ملابس وأحذية وغيره، خاصة وأن تلك الفتيات جئن من خلفيات فقيرة.

عشق كرة القدم يهيمن على الشوارع فى ياوندى
عشق كرة القدم يهيمن على الشوارع فى ياوندى

 

يتزايد الاهتمام العالمي بكرة القدم للسيدات ويأمل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن يشارك أكثر من مليار مشاهد في كأس العالم للسيدات والمقرر أن تجرى فى شهر يونيو.

فتاة تستعرض مهاراتها الكروية
فتاة تستعرض مهاراتها الكروية
فتاة تقف على الكرة
فتاة تقف على الكرة
فتاة تلعب بصحبة فتيان
فتاة تلعب بصحبة فتيان
فتيات تستعد للتدريب
فتيات تستعد للتدريب
فتيات تستمعن لتعليمات مدربهن
فتيات تستمعن لتعليمات مدربهن
فتيات كاميرونيات بالمدرسة
فتيات كاميرونيات بالمدرسة
كاميرونيات فى لحظات راحة بعد التدريب
كاميرونيات فى لحظات راحة بعد التدريب
كاميرونيات يتدربن على مهارات التحكم فى الكرة
كاميرونيات يتدربن على مهارات التحكم فى الكرة
لاعبات كرة قدم كاميرونيات
لاعبات كرة قدم كاميرونيات
مباراة نسائية فى كرة القدم بالكاميرون
مباراة نسائية فى كرة القدم بالكاميرون
متابعة لأحد المباريات
متابعة لأحد المباريات

 


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الكاميرون

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كرة القدم النسائية

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جالى أشيرى

إيمانويل بيولو

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