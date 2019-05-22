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الأربعاء، 22 مايو 2019 05:29 م
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صور.. ضبط كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:39 م
صور.. ضبط كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية غرب الإسكندرية لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تمكنت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية من ضبط كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وشنت الإدارة برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة بشن حملة تموينية تمكنت من ضبط 150 كجم من اللحوم المصنعة والهامبورجر منتهية الصلاحية، و10 كجم سويبس منتهى الصلاحية و150 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية و250 زجاجة مياه معدنية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدور فى شكاير دقيق فاخر، وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على وكيل النائب العام.

 

لحوم مجمدة (1)
لحوم مجمدة (

 

لحوم مجمدة (2)
لحوم مجمدة 

 

لحوم مجمدة (3)
لحوم مجمدة

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لحوم مجمدة منتهية الصلاحية

الإسكندرية

تموين العامرية

حملة تموينية

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