صور.. سكرتير مساعد الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط بالموقف الجديد

الإسكندرية - جاكلين منير

قاد اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط بالموقف الجديد غرب الإسكندرية، وذلك بناء علي تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية، وفي إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التي تشغل الطريق العام واستمرارا لإعادة الانضباط للشارع السكندرى بنطاق الحى.

وخلال الحملة تم إزالة الإشغالات والفروشات التى تشغل حرم الطريق العام بالموقف الجديد ورفع جميع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وذلك بوجود مشرف المتابعة الميدانية ومدير إشغال الطريق ومفتشي إدارتي المتابعة الميدانية وإشغال الطريق.

جاء ذلك بتواجد اللواء وكيل الوزارة هشام كمال رئيس حى غرب والعميد حسن الإمام مدير شرطة المرافق والعقيد أشرف الشحات مساعد فرقة كرموز والعقيد محمد عمار وكيل شرطة المرافق والمقدم أسامة ريحان والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق بالحى.

فيما قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بحي غرب بمتابعة أعمال مديرية الطرق والنقل، برصف شارع الأمير لؤلؤ حتى شارع البيهفى، وذلك من خلال خطة الرصف للعام المالي 2018/2019.

من جهة أخرى شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على مواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدى لها حيث تم اليوم الأربعاء وبتواجد رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، إيقاف الأعمال لوجود أعمال تشوينات لبناء أسوار علي قطعة أرض في حيز التنظيم بشارع جمال عبد الناصر وتم التحفظ على 2000 طوبة.



الموقف الجديد



الموقف الجديد