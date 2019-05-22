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الأربعاء، 22 مايو 2019 03:19 م
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صور.. حملات تفتيش لكهرباء جنوب الدلتا لضبط السرقات

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:04 م
صور.. حملات تفتيش لكهرباء جنوب الدلتا لضبط السرقات حملات لكهرباء جنوب الدلتا لضبط السرقات
كتبت رحمة رمضان
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وجه المهندس محمد عبد الحكم، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء جميع الإدارات التابعة للشركة بتنفيذ تعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر بشن حملات مكثف لضبط سارقى التيار الكهربائى للحد من نسب الفقد فى الشبكة التى تجاوزت الـ 16% بسبب السرقات.
 
وشن المهندس مصطفى عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا، بمرافقة مدير عام هندسات بنها ومدير الإدارة والفنيين ومدير الإدارة والفنيين، أمس الثلاثاء عقب  صلاة التراويح، حملة على أبراج بنها ورصد مخالفات التوصيل والسرقات ومخالفات شروط التعاقد للحد من انتشار ظاهرة سرقات التيار الكهربائى.
 
وتمكنت الحملة من ضبط عدد من سارقى التيار الكهربائى وتحرير محاضر سرقات ضدهم و فصل التيار عنهم لحين سداد قيمة الغرامات.
 
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