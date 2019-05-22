صور .. جراحه نادرة باستئصال ورم بالرحم وزنة 20 كيلو لمريضه ببنى سويف

نجح فريق من أطباء مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، فى اجراء عملية جراحيه نادرة باستئصال ورم بالرحم يزن حوالى 20 كيلو لمريضة، تبلغ من العمر 47 عام .

وقال الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى فى بيان له، إن المريضة كانت تعانى من نزيف رحمى وانيميا وكانت تتابع بالعيادة منذ 3 سنوات.