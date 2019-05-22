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بمستشفى التأمين الصحى ..

صور .. جراحه نادرة باستئصال ورم بالرحم وزنة 20 كيلو لمريضه ببنى سويف

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:45 م
صور .. جراحه نادرة باستئصال ورم بالرحم وزنة 20 كيلو لمريضه ببنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
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نجح فريق من أطباء مستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، فى اجراء عملية جراحيه نادرة باستئصال ورم بالرحم يزن حوالى 20 كيلو لمريضة، تبلغ من العمر 47 عام .

وقال الدكتور سيف الدين عبد الشكور، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى فى بيان له، إن المريضة كانت تعانى من نزيف رحمى وانيميا وكانت تتابع بالعيادة منذ 3 سنوات.

وأضاف مدير الفرع أنه قام  بإجراء العملية الدكتورة هناء حمدان والدكتور هيثم سمير اخصائى النساء والدكتورة ثناء عبدالرحيم والدكتورة إيناس سيد طبيبة تخدير .
 
إستئصال-ورم-بالرحم-وزنة-20-كيلوا-لمريضه-ببنى-سويف-(1)
 
إستئصال-ورم-بالرحم-وزنة-20-كيلوا-لمريضه-ببنى-سويف-(2)
 
إستئصال-ورم-بالرحم-وزنة-20-كيلوا-لمريضه-ببنى-سويف-(3)
 
إستئصال-ورم-بالرحم-وزنة-20-كيلوا-لمريضه-ببنى-سويف-(4)

 


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