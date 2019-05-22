صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بالفاتيكان

بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعى مع الجماهير فى ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث كان بانتظاره الألاف، الذين استقبلوه استقبالا حاشدا، بينما حرص البابا على مبادلتهم التحيات.
ويجتمع البابا فرانسيس برعاياه فى ساحة القديس بطرس فى لقاء أسبوعى تشهده ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.
البابا فرنسيس يقود الصلاة قبل الاجتماع
البابا فرنسيس يلقى عظته الأسبوعية
البابا فرنسيس
البابا يتلقى تحية الحضور
البابا يلقى عظته الأسبوعية
تحية كبيرة من الحضور للبابا أثناء دخوله
فرنسيس بين الحضور فى ساحة القديس بطرس
فرنسيس يحى محبية
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