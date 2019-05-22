صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بالفاتيكان

وكالات

بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعى مع الجماهير فى ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث كان بانتظاره الألاف، الذين استقبلوه استقبالا حاشدا، بينما حرص البابا على مبادلتهم التحيات.