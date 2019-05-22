صور..اشتباكات عنيفة بين شرطة إندونيسيا ومحتجين على فوز ويدودو بفترة رئاسية ثانية

كتب محمد رضا - رويترز

نشبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإندونيسية ومتظاهرين فى العاصمة جاكرتا، بعد إعلان فوز الرئيس جوكو ويدودو لفترة جديدة، واستخدمت الشرطة فى إندونيسيا الغاز المسيل للدموع والحجارة لتفريق المحتجين الذين أطلقوا بدورهم الألعاب النارية والحجارة أيضًا تجاه عناصر الشرطة.

ووقعت عدة إصابات بين المتظاهرين خلال المواجهات مع الشرطة، فيما تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على عدد من المحتجين على نتيجة الانتخابات والمؤيدين لمنافس الرئيس ويدودو، وعلى الفور وصل المحققون لتعيين موقع الاشتباكات التى نتج عنها حرق وتهشيم عدد كبير من السيارات فى الشارع، وهى الاشتباكات التى امتدت على مدار الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، وحتى صباح اليوم الأربعاء.



اعتقال متظاهرين فى اندونيسيا



احتراق السيارات بسبب مظاهرات إندونيسيا



الشرطة تلقى القبض على متظاهرين فى اندونيسيا

ويذكر أن شاهد من "رويترز"، كان قد قال إن الشرطة الإندونيسية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين فى وسط جاكرتا فى أعقاب تجمع حاشد نظموه بعدما أكدت النتائج الرسمية انتخاب الرئيس جوكو ويدودو لفترة جديدة، وأظهرت صور تلفزيونية إلقاء بعض المحتجين ألعابًا نارية على قوات الأمن فى شارع رئيسى بالعاصمة.

ويشار إلى أن فرز رسمى لأصوات الناخبين فى إندونيسيا، أظهر، أمس الثلاثاء، أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بفارق مريح فى الانتخابات، بينما رفض منافسه الاعتراف بالهزيمة واحتشد أنصاره فى العاصمة جاكرتا للاحتجاج.

وأكدت المفوضية العامة للانتخابات، صحة الإحصاءات غير الرسمية التى أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأى والتى أفادت بحصول ويدودو على 55.5 % فى انتخابات الرئاسة التى جرت فى 17 أبريل مقارنة مع 44.5 % حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو.



شرطة إندونيسيا تفرق مظاهرات بالغاز المسيل للدموع



شرطى إندونيسى يواجه المتظاهرين بقنابل الغاز



الشرطة الإندونيسية تواجه المظاهرات بالأسلحة

وحظى ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالى 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات لكن برابو، قال للصحفيين، إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق واحتشد 800 من أنصاره فى احتجاج سلمى، وأضاف الجنرال المتقاعد، أنه سيستمر فى "اتخاذ إجراءات قانونية بما يتماشى مع الدستور للدفاع عن تفويض الشعب".

وكان مدير الشؤون القانونية فى حملة برابو الانتخابية، قد قال إنه سيطعن فى النتيجة أمام المحكمة الدستورية، فيما نفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات، الاثنين، مزاعم حدوث غش ممنهج، وقالت إنه لا دليل على ذلك وإن مراقبين مستقلين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

ومن جهته، تعهد ويدود، الثلاثاء، بأن يكون قائدا لجميع الإندونيسيين، وقال خلال زيارة لأحد الأحياء الفقيرة فى العاصمة الإندونيسية "ممتنون وفخورون بأننا وسط خلافاتنا كنا ناضجين وحافظنا على السلام".

بينما، حذر برابو، من أن حدوث غش فى الانتخابات ربما يسفر عن احتجاجات شعبية قوية، لكنه دعا أنصاره فى تسجيل مصور قبل إعلان النتيجة إلى أن يكونوا "سلميين فى نضالنا".



مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة فى إندونيسيا



متظاهر يلقى الحجارة على الشرطة الإندونيسية

وعلى جانب آخر، عززت السلطات الإجراءات الأمنية فى العاصمة جاكرتا لتكون مستعدة للتعامل مع أى اضطرابات لدى إعلان النتائج الرسمية، فيما اعتقلت عشرات المتشددين الذين يشتبه فى أنهم خططوا لتنفيذ هجمات، وقالت الشرطة إنها احتجزت أو استجوبت ثلاثة على الأقل من الشخصيات المعارضة البارزة للاشتباه بخيانتهم.

ومدت الشرطة فى إندونيسيا المزيد من الأسلاك الشائكة، كما وضعت شاحنات مدرعة ومدافع مياه على أهبة الاستعداد فى محيط مقر المفوضية العامة للانتخابات، هذا إضافة إلى أن بعض المدارس فى جاكرتا أغلقت أبوابها هذا الأسبوع وسمحت جهات بعمل موظفيها من منازلهم، بينما يحتشد أنصار برابو بصورة رئيسية عند مقر الوكالة المعنية بمراقبة الانتخابات، فيما احتشد عدد صغير عند مقر مفوضية الانتخابات دعما لها.



الشرطة الإندونيسية تواجه مظاهرات زعيم المعارضة



أنصار زعيم المعارضة يحتجون فى شوارع إندونيسيا



متظاهر إندونيسى يظهر فوارغ الرصاص بعد تفريق الاحتجاجات



احتراق أتوبيس بسبب المظاهرات فى إندونيسيا



تهشم زجاج سيارة بسبب المظاهرات فى إندونيسيا



الشرطة الإندونيسية تسيطر على الأوضاع



الشرطة الإندونيسية فى مواجهة المتظاهرين بالعاصمة



المحققون يغلقون منطقة المظاهرات فى إندونيسيا