video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 22 مايو 2019 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشرطة فى خدمة المرضى..

صور.. استقبال 125 مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:09 م
صور.. استقبال 125 مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة علاج مرضى
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
إضافة تعليق
وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") - الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 
 
وتم استقبال 125 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.
 
علاج مرضى (1)
علاج مرضى (1)

علاج مرضى (2)
علاج مرضى (2)

علاج مرضى (3)
علاج مرضى (3)
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"صحة البحر الأحمر": الكشف على 228 حالة فى قافلة طبية بمنطقة أبو رماد

صور.. وكيل صحة البحر الأحمر: قافلة طبية للكشف على المواطنين

الشرطة فى خدمة المرضى برمضان.. قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان بالمنوفية

صحة القليوبية: تنظم قافلة طبية لقرية "جزيرة النجدى" بقليوب تضم 6 تخصصات

وزارة الداخلية

حقوق الإنسان

مستشفى الشرطة

العجوزة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

سوبر كورة.. ليفربول ينتظر حدثا تاريخيا بنهائى الأبطال لأول مرة فى 127 عاما

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

389 ألف طالب "أولى ثانوى" أدوا امتحان الجغرافيا عبر أجهزة التابلت اليوم

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

مصطفى شعبان فى ندوة «اليوم السابع»: كل شىء فى حياتى رزق.. وهدفى فى أبوجبل تقديم الشخصية المصرية الحقيقية فى الحارة المصرية.. لدىَّ شوق لتقديم الصعيدى فى الدراما ولكن خارج الثأر والمخدرات والآثار.. صور

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

معاوية بن أبى سفيان حاكم الشدة واللين.. خرج من رحم الفتنة بدولة هى الأكبر والأكثر اتساعاً فى التاريخ الإسلامى.. حوَّل الصراع المحتدم وهجمات الخطر إلى كيان متماسك استمر قائماً لمدة 88 عاماً كاملة

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

نقيب الفلاحين: مساحة الأراضى الزراعيه وصلت إلى 10.5 مليون فدان

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

فرنسا تتهم رئيس مجموعة "بى إن سبورت" القطرية بالفساد

الرجوع الى أعلى الصفحة