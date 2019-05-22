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صور .. إفطار جماعي بجامعة كفر الشيخ

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:39 م
صور .. إفطار جماعي بجامعة كفر الشيخ إفطار جماعي بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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نظمت جامعة كفر الشيخ تحت رعاية ومشاركة الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، إفطارها الجماعي السنوي بالمطعم المركزي للمدن الجامعية بحضور قيادات الجامعة.

وقدم الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك وعبر عن سعادته البالغة بحضوره ومشاركته هذا الإفطار الجماعى، مؤكدًا أن العاملين بجامعة هم الركيزة الأساسية لمنظومة الجامعة وركن مهم لتطويرها ودعاهم إلى الاجتهاد فى العمل لرفع شأن جامعة كفر الشيخ.

وصرح القمري بأن الإفطار الجماعي يؤكد التواصل المستمر بين جميع أسرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط مسلمين ومسيحيين، حرصًا على مد أواصر التواصل وبث روح التعاون والتقارب بين الجميع.

وعبر القمري عن سعادته بالتواجد وسط منسوبي الجامعة في هذه الأجواء الرمضانية، للإفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم هو لقاء مميز من كل عام خلال شهر رمضان الكريم لتجديد العهد مع العاملين بالجامعة لاستكمال مسيرة النجاح.

جانب من الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ (2)
 
جانب من الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ (3)
 
جانب من الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ (4)
 
جانب من الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ (5)
 
جانب من الافطار الجماعي بجامعة كفر الشيخ (6)

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