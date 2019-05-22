صحة الوادى الجديد: حصر الخزانات والبرك وبؤر القمامة لمكافحة الحشرات

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من وضع خطة لتنظيم عدة حملات مكثفة على أحياء ومركز وقرى المحافظة المختلفة، وذلك لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض خلال فصل الصيف، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وقالت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادى الجديد، إنه تم توجيه عدة فرق طبية من مكافحة الأمراض المتوطنة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمركز والوحدات المحلية فى القرى، لحصر كافة الخزانات الأرضية والبرك وأماكن تجمعات القمامة، وذلك لمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض، ناقلات الأمراض، عن طريق رش الرزاز والضباب، والمبيدات، والمصائد، وأنه سوف تتوالى الحملات تباعًا حفاظًا على الصحة العامة.

وأضافت مشرف، أنه يتم استخدام أجهزة الرزاز والضباب مبكراَ قبل شروق الشمس بساعة وقبل الغروب بساعة يومياً، بالإضافة إلى مقاومة يرقات الذباب، وذلك برش القمامة وأماكن توالد الذباب من السماد البلدى والروث، والرش بالمبيدات المخصصة.