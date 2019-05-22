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صحة الجيزة ترفع درجة الطوارئ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى

الأربعاء، 22 مايو 2019 12:14 م
صحة الجيزة ترفع درجة الطوارئ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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التقت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، مدير إدارة الطب العلاجى ومديرى الطوارئ بالمديرية والمستشفيات بمستشفى حميات إمبابة، بناءا على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
 
وقالت مدير مديرية الصحة بالجيزة، إنه تم إلقاء الضوء على حالات الإجهاد الحرارى وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمة لغرف الإجهاد الحرارى بالاستقبال فى كافة المستشفيات العامة والمركزية.
 
واعلنت سرور أن مستشفيات الجيزة فى أقصى درجات الاستعداد  لمواجهة موجة الحر الحالية والموجات التالية المتوقع حدوثها خلال فصل الصيف القادم، كما انة تم التنبيه علي جميع المستشفيات باستقبال اى حالة تعانى من انهاك حرارى أو ضربة شمس وعلاجها فورا.
 
وأكدت  على وجود غرف مكيفة فى جميع المستشفيات وبها تمريض مدرب للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما تم التأكد من توافر مخفضات الحرارة والمحاليل وغير ذلك من وسائل علاج الاجهاد الحرارى وضربات الشمس. 
 
وأشارت إلى أنه تم التنبيه أيضا على مديرى الإدارات الصحية بتجهيز جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد لاستقبال أى حالة طوال فترة النهار، وتم تكليف إدارتى الثقافة الصحة والإعلام والتربية السكانية بالتفاعل مع المواطنين وإلقاء ندوات تثقيفية ونصحهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة والابتعاد عن الألياف الصناعية وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل، والتواجد بأماكن متوفر بها تكييف أو مراوح وعلى مرضى السكرى والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

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