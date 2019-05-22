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صحة الإسماعيلية تعلن رفع حالة الطوارئ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى

الأربعاء، 22 مايو 2019 05:42 م
صحة الإسماعيلية تعلن رفع حالة الطوارئ لاستقبال حالات الإجهاد الحرارى سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية
الإسماعيلية - جمال حراجى
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، وإعداد خطة وقائية للتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى والإصابات بضربات الشمس، تزامنا مع موجة الحر، والتغيرات المناخية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية.

 

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إنه تم تجهيز غرفة مجهزة علي أعلي مستوي في كل قسم استقبال وطوارئ بجميع مستشفيات المركزية التل الكبير، والقصاصين، وفايد، والقنطرة شرق وغرب، والمستشفي العام، وذلك لاستقبال حالات الإصابات بضربات الشمس، والتعامل الجيد معها.

 

وأشار وكيل صحة الإسماعيلية، إلى أن أعراض ضربة الشمس تظهر في صورة ارتفاع في درجة حرارة الجسم، واحمرار في الوجه مع جفاف في الجلد والتهاب في العين، وحدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية، ثم الشعور بدوار مع قيء وشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض، وصعوبة في التنفس.

 

وأضاف السقعان، أن زيادة احتمال الإصابة بضربات الشمس، تحدث نتيجة تعرض الشخص لطقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الرضع، وصغار الأطفال، وكبار السن والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أنه يجب تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة للوقاية من الإصابة.


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صحة الإسماعيلية

الطوارئ

حالات الإجهاد الحرارى

الحر


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