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صحة أسيوط تنظم سرادقات للكشف عن فيرس سى أمام المساجد خلال شهر رمضان

الأربعاء، 22 مايو 2019 01:31 م
صحة أسيوط تنظم سرادقات للكشف عن فيرس سى أمام المساجد خلال شهر رمضان الكشف على المواطنين بحملة 100 مليون صحة بأسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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أقامت مديرية الصحة بأسيوط، سرادقات للكشف عن فيرس سى بمحيط المساجد، خلال شهر رمضان الكريم، وعقب صلاة التراويح، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" .

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه فى إطار إستكمال مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى أقامت المديرية بالتنسيق مع الإدارت الصحية بالمراكز سرادقات للكشف عن فيروس سى أمام المساجد طوال شهر رمضان مشيرا إلى توافر الخدمة بتلك السرادقات عقب صلاة القيام.

من جانبه أضاف اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن مديرية الصحة بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكافة مراكز ومدن المحافظة أقامت سرادقات للكشف عن فيروس سى للمواطنين أمام المساجد عقب صلاة القيام طوال شهر رمضان وذلك فى إطار إستكمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" لافتا إلى اهتمام الدولة بمبادرة الكشف عن فيروس سى ووصول الخدمة لكافة المواطنين بمحافظات وقرى الجمهورية مشيرا إلى نجاح المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية بمحافظة أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتذليل كافة المعوقات التى قد توجه عمل تلك السرادقات خلال الشهر الكريم لإداء دورها وفحص المواطنين بكافة مراكز وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أهمية إقامة تلك السرادقات لإستكمال نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي.

 


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اسيوط

صحة اسيوط

سرادقات للكشف عن فيروس سى

حملة 100 مليون صحة

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