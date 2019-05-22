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شعر أطفالك مش نعومة وخلاص ..اعرفى ازاى تحميهم من حشرات الشعر

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:00 ص
شعر أطفالك مش نعومة وخلاص ..اعرفى ازاى تحميهم من حشرات الشعر شعر الاطفال-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى
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حشرات الشعر من المشاكل المزعجة التى تواجهها الأمهات دائما مع أطفالهن، وخصوصا عند دخول المدارس، بسبب انتقال العدوى بين الاطفال، وهنا يأتى دور الأمهات فى الاهتمام بنظافة وشعر أطفالهن.

شعر
شعر

 

وحسب ما ذكره موقع babble فإن هنا بعض النصائح لحماية الأطفال من حشرات الشعر:

1:يجب غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لأطفال مع التجفيف بالمنشفة الخاصة به.

2:تخصيص مشط او فرشاة شعر للطفل وعدم استخدام الادوات الشخصية لأى شخص.

3:الاهتمام بتمشيط الشعر جيدا بمشط خشبى واسع ، فيساعد ذلك على تنشيط الدورة الدموية ومنع تقصيف الشعر.

4:هناك بعض الروائح العطرية التى تساعد فى طرد حشرات الشعر ومنها، اللافندر، زيوت شجرة الشاى، الليمون، فمن الممكن استخدام الزيوت التى تحتوى على هذه الروائح فى الشعر او رش أغطية الراس والسترات بهذه الروائح.

شعر الاطفال
شعر الاطفال

 

5:ارتداء ملابس مجففة تحمي الاطفال من انتشار حشرات الشعر.

 6:يجب الاهتمام بتحميم الطفل يوميا فى فصل الصيف، فيساعد ذلك على حمايته من حشرات الشعر.

7:تشجيع الطفل على استخدام ادواته الشخصية فى المدرسة وعدم تبادلها مع اصدقائه.

 

        


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