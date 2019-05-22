شركة عالمية للرقائق الإلكترونية تعلق العمل مع "هواوى" التزاما بقرارات واشنطن

لندن (رويترز)

قالت وسائل إعلام أوروبية، نقلا عن مسؤولين فى شركة آرم البريطانية العاملة فى مجال تصميم الرقائق الإلكترونية، أن الشركة قررت تعليق عملها مع "هواوى"، عملاق صناعة التكنولوجيا الصينية، التزاما بالقواعد الأمريكية.

وقالت المصادر إن الشركة أصدرت تعليمات لموظفيها بوقف كل العقود القائمة واستحقاقات الدعم وأية تعاملات معلقة. وتابعت الشركة المملوكة لـ"سوفت بنك" اليابانى، فى مذكرة داخلية إن تصميماتها تتضمن تكنولوجيا أمريكية المنشأ.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت قرارا بحظر شركة هواوى الصينية، فى إطار الحرب التجارية الدائرة والرسوم الحمائية المتبادلة بين البلدين، وهو ما استتبعه إعلان شركات عالمية كبرى تعليق عملها مع "هواوى"، ومن المرشح أن يتصاعد الأمر خلال الأيام المقبلة.