شرطة سريلانكا تعلن: زهران هاشم العقل المدبر لهجمات عيد الفصح

كولومبو(أ ش أ)

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأربعاء، أن فحوصات الحمض النووى أثبتت أن العقل المدبر للاعتداءات الدموية التى شهدتها سريلانكا فى عيد "الفصح" تعود إلى زهران هاشم.

وقال المتحدث باسم الشرطة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم - أن زهران هاشم كان أحد الانتحاريين والمنفذين للهجمات الدموية التى شهدتها سريلانكا فى عيد الفصح، مؤكدا أن مختبر الطب الشرعى طابق الحمض النووى لهاشم مع بقايا أحد الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم فى أحد الفنادق بالعاصمة كولومبو .

وأضاف أن "نتائج هذه الفحوصات سمحت لهم بالتأكد من هويات باقى الانتحاريين السبعة "، مشيرا إلى أن جميعهم ينتمون إلى جماعة التوحيد الوطنية .