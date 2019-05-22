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قبل التصويت فى انتخابات البرلمان الأوروبى..

شاهد .. نائبان من حزب الخضر يروجان لحملتهما الانتخابية بالتفاح الأخضر

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:28 م
شاهد .. نائبان من حزب الخضر يروجان لحملتهما الانتخابية بالتفاح الأخضر نائبان من حزب الخضر يروجان فى المجر
كتب- هاشم الفخرانى -صور ( رويترز)
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قام نائبان من حزب الخضر الألمانى، بجولة انتخابية فى العاصمة المجرية بودابيست، بهدف الترويج للحزب قبل انتخابات البرلمان الأوروبى .

 

النائبان من حزب الخضر
النائبان من حزب الخضر

وذكرت وكالة "رويترز" أن النائبان هما Gabor Vago و Bas Eickhout ، حرصا على لقاء الناخبون فى المجر وذلك ، قبل يومين من اجراء الانتخابات المزمع اجرائها ابتداء من 23 من الشهر الجارى .

الترويج لحزب الخضر فى المجر
الترويج لحزب الخضر فى المجر

ومن اللقطات الطريفة خلال دعوتهما الانتخابية امساكهما بالتفاح الأخضر وتوزيعه على الناخبون فى إشارة للحزب .

الدعايا الانتخابية لحزب الخضر
الدعايا الانتخابية لحزب الخضر

وسيدعى ناخبو الدول الأعضاء الـ28 فى الاتحاد الأوروبى، بين 23 و26 مايو، للإدلاء بأصواتهم للمرة التاسعة فى التاريخ لانتخاب ممثلين لهم فى البرلمان الأوروبى.

الترويج لحزب الخضر فى المجر
الترويج لحزب الخضر فى المجر

 

 


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