شاهد .. نائبان من حزب الخضر يروجان لحملتهما الانتخابية بالتفاح الأخضر

كتب- هاشم الفخرانى -صور ( رويترز)

قام نائبان من حزب الخضر الألمانى، بجولة انتخابية فى العاصمة المجرية بودابيست، بهدف الترويج للحزب قبل انتخابات البرلمان الأوروبى .



النائبان من حزب الخضر

وذكرت وكالة "رويترز" أن النائبان هما Gabor Vago و Bas Eickhout ، حرصا على لقاء الناخبون فى المجر وذلك ، قبل يومين من اجراء الانتخابات المزمع اجرائها ابتداء من 23 من الشهر الجارى .



الترويج لحزب الخضر فى المجر

ومن اللقطات الطريفة خلال دعوتهما الانتخابية امساكهما بالتفاح الأخضر وتوزيعه على الناخبون فى إشارة للحزب .



الدعايا الانتخابية لحزب الخضر

وسيدعى ناخبو الدول الأعضاء الـ28 فى الاتحاد الأوروبى، بين 23 و26 مايو، للإدلاء بأصواتهم للمرة التاسعة فى التاريخ لانتخاب ممثلين لهم فى البرلمان الأوروبى.