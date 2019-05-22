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سيارات متحركة تطرح منتجات الأسماك فى الميادين العامة

الأربعاء، 22 مايو 2019 02:28 م
سيارات متحركة تطرح منتجات الأسماك فى الميادين العامة سيارات متحركة لطرح منتجات الأسماك
كتب مدحت وهبة
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تطرح الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة من خلال السيارات المتحركة فى الميادين العامة بجانب طرح المنتجات فى منافذ  وفروع الشركة  بمحافظتى القاهره والجيزة.
 
 
ويتم طرح كميات كبيرة من منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة بفروع الشركة البالغ عددها 27 فرعا بمحافظتى القاهرة والجيزة، وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية، حيث يتم  طرح  العديد من منتجات الاسماك مثل سمك البلطى الدباشى، وسمك الماكريل اليابانى وماكريل أيسلندى وسمك المكرونة وسمك فيليه باسا أحمر وسمك فيليه باسا أبيض.
 
 
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