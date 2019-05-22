سويسرا تتبرع بخمسة ملايين دولار مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

سول(أ ش أ)

تبرعت سويسرا بنحو 5 ملايين دولار أمريكى كمساعدات إنسانية لكوريا الشمالية، ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المانحة لكوريا الشمالية هذا العام، حسبما أظهرت البيانات اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذى يتابع التمويل القادم لوكالات الإغاثة، تبرعت سويسرا بمبلغ 4.98 مليون دولار فى الشهر الماضى لمشاريع برنامج الأغذية العالمى فى كوريا الشمالية.

وبذلك وصلت تبرعات سويسرا لكوريا الشمالية هذا العام إلى 7.8 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 49.6% من إجمالى التمويل الموفر من قبل وكالات الإغاثة.

وأظهرت البيانات أن روسيا جاءت فى المركز الثانى بأربعة ملايين دولار، تليها السويد وكندا بـ 2.44 مليون دولار و570 ألف دولار على التوالي.

وتشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية تواجه نقصا حادا فى الغذاء بسبب العقوبات العالمية والظروف الجوية غير المواتية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمى ومنظمة الأغذية والزراعة مؤخرا عن أن إنتاج المحاصيل فى كوريا الشمالية بلغ العام الماضى أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن ما يقدر بنحو 10 ملايين شخص، أو حوالى 40 % من سكانها، فى حاجة ماسة إلى الغذاء.

وفى الأسبوع الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة للتبرع بمبلغ 8 ملايين دولار للوكالات الدولية، بما فى ذلك برنامج الأغذية العالمي، للمساعدة فى معالجة سوء التغذية والمشاكل الصحية التى تواجه النساء الحوامل والأطفال فى الشمال.