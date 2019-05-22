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سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة فى مجالات متعددة

الأربعاء، 22 مايو 2019 04:58 م
سلطنة عمان والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة فى مجالات متعددة الجانبان بعد توقيع الاتفاقية
كتب محمد تهامى زكى
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وقعت سلطنة عمان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اتفاقية تعاون وشراكة بينهما لتطوير الروابط الثنائية المتعددة فى المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتنموية والتكنولوجية.

 

ووفقا لحساب وزارة الخارجية العمانية على تويتر، وقع الاتفاقية بمقر وزارة الخارجية البريطانية فى لندن، يوسف بن علوى بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعن الجانب البريطانى جريمى هانت وزير الخارجية البريطانى.

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

 

وتعد الاتفاقية توثيقاً رسمياً للصداقة الراسخة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المتحدة، وتأتي بمثابة تطوير وتعزيز للروابط العميقة التي تجمعهما، والرؤى المشتركة لمستقبل أفضل لهذه العلاقات والمصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

 

وتشمل الاتفاقية التعاون في مختلف القطاعات استناداً إلى المصالح المشتركة الموثوقة وعلى رأسها العلاقات الثنائية واستمرار المشاورات المتبادلة بين الحكومتين على أعلى المستويات بما يسهم في دعم السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجانبان بعد توقيع الاتفاقية
الجانبان بعد توقيع الاتفاقية

 

كما تهدف الاتفاقية إلى دعم النمو الاقتصادى الحيوى المستدام عبر تطوير شراكات قوية تحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين لإيجاد بيئة اقتصادية منفتحة وتنافسية، وتأتى هذه الاتفاقية استكمالاً للاتفاقية الأمنية وإعلان المبادئ الذين تم توقيعهما.

 


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