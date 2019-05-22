سفير مصر فى بلجراد يبحث التعاون الثقافي والاقتصادى مع عمدة مدينة "ليسكوفاتس"

كتب : أحمد جمعة

التقى سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلى" عمدة مدينة ليسكوفاتس جنوب شرق صربيا "جوران سفيتانوفيتش" لبحث التعاون على المستوى المحليات.

وأبرز "الجويلى" أن اللقاء نتج عنه أفكار ملموسة منها، فعلى الصعيد الثقافى قيام فرقة رضا للفنون الشعبية بتقديم عروض بالمسرح الوطنى بالمدينة فى شهر يوليو المقبل، وتنظيم أسبوع للأفلام المصرية، إضافة إلى دعوة مصر للمشاركة كضيف خاص فى مهرجان "المشويات" الذى تستضيفه المدينة نهاية أغسطس سنوياً، ويحضره حوالى نصف مليون زائر من السياحة الداخلية والخارجية فى صربيا.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا أن اللقاء تناول أيضاً التعاون الاقتصادى فى مجالى صناعتى النسيج والأثاث الذين تتمتع بهما مصر ومدينة ليسكوفاتس بميزة نسبية معروفة.

وأشار السفير عمرو الجويلى، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، إلى أن زيارته للمدينة جاءت على هامش مشاركته فى افتتاح الطريق السريع المحور 10 الذى يربط بين جنوب ووسط الدول الأوروبية، مبرزاً أن تلك المشاركة كانت فرصة لتقديم الانجاز الإنشائى الذى تم افتتاحه في مصر توقيت متقارب فى محور روض الفرج/جسر تحيا مصر باعتباره الأعرض على مستوى العالم على رئيس صربيا "إلكسندر فوتيتش" خلال تلك المناسبة.

وأضاف "الجويلى" أن هناك فرصاً كبيراً لتقديم شركات رصف الطرق والإنشاءات المصرية بشكل عام إلى صربيا، التى تقوم بمشروعات كبيرة فى مجال تطوير شبكة الطرق السريعة.

وعبر "الجويلى" عن سعادته أن تتم الزيارة إلى المدينة بالتنسيق مع سفير المغرب فى بلجراد "محمد الأمين بلحاج" بما يظهر التعاون الوثيق بين البلدين، فى إطار تعزيز التواجد والإسهام العربى فى صربيا بشكل عام.