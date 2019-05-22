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سفير اليمن: يسلم المنظمة الدولية للهجرة تقرير الحكومة عن الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 22 مايو 2019 06:06 م
سفير اليمن: يسلم المنظمة الدولية للهجرة تقرير الحكومة عن الهجرة غير الشرعية سفير اليمن
كتبت إيمان حنا
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سلم سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم المدير الاقليمى للمنظمة الدولية للهجرة فى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، كارميلا جودو، تقريرا عن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن .
 
جاء ذلك فى الزيارة التى قام بها السفير مارم إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة اليوم، كما  ناقش مارم مع المدير الاقليمى للمنظمة مشكلة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقى إلى اليمن وما يترتب عليها من أعباء صحية وأمنية على اليمن، علاوة على استغلال ظروف المهاجرين من قبل المليشيات الحوثية والزج بهم فى الجبهات لقتال الشرعية اليمنية .
 
وأوضح مارم أن الحكومة اليمنية عمدت إلى وضع العديد من المعالجات للحد من مخاطر  المهاجرين غير الشرعيين، فخصصت ملعب 22 مايو فى العاصمة المؤقتة عدن مركزا مؤقتا لاستقبالهم وتجميعهم انطلاقا من إلتزام الحكومة بالقيم الاصيلة لليمن، ومراعأة للقوانيين المنظمة لحقوق الإنسان.
 
وطالب مارم المجتمع الدولي بالمساهمة بايجاد حلول مستدامة لازمة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقى ومحاربة عصابات التهريب التى تغرر بالمهاجرين وتستغل جهلهم وحاجتهم .
 
من جهتها ثمّنت المديرة الإقليمى كارميلا جودو تعاون السفارة اليمنية وأبدت إستعدادها للتعاون ودراسة مطالب اليمن وفق السبل المطروقة .
 
وفى سياق متصل، التقى السفير مارم مع تانياباسيفيكو مديرة وكالة الأمم المتحدة للهجرة فى مكتب بعثة المنظمة لمصر.
 
وفى شرح مفصل أشار السفير إلى أوضاع النازحين اليمنيين بمصر الذى بلغ تعدادهم مليون ونيف، مطالبا البعثة الدولية الاسهام فى تخفيف اوضاعهم الصعبة من خلال تقديم المساعدات في مجال الصحة والتعليم، متمنيا فتح مدرسة للنازحين وطباعة الكتاب المدرسي، وتوفير الموصلات وكذلك التعاون فى الجانب الصحى.
 
من جانبها تعهدت تانيا باسيفيكو بنقل مطالب السفير إلى البعثة الدولية الخاصة بالنازحين.
 

 


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الهجرة غير الشرعية

النازحين من اليمن


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